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Татар-информ

29 мая 2018, 16:37

Происшествия

В Челнах на суде с последним словом выступил «боксер» известной группировки

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ОПГ «Боксёры» в 90-х годах прошлого века и занимались убийствами, вымогательством, кражами и разбоем в Набережных Челнах и за их пределами.

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в завершающую фазу вступило судебное разбирательство по уголовному делу последнего участника ОПГ «Боксеры» Наиля Хуббатуллина. Сегодня подсудимый выступил с последним словом.

ОПГ «Боксёры» появились в начале 90-х годов в поселке ЗЯБ. Злоумышленники занимались убийствами, вымогательствами, кражами и разбоем. Бандиты быстро обложили данью поселковых коммерсантов — владельцев магазинов, кафе, автомастерских. В 2002 году после конфликта с ОПГ «Тагирьяновские» были убиты три лидера «боксеров».

В 2007 году против членов ОПГ «Боксеры» возбудили уголовное дело, по которому проходило 33 человека, им вменялось в вину 43 преступных эпизода. В 2013 году суд с участием присяжных вынес приговоры. 24 человека были оправданы, остальные получили различные сроки — от 16 до 22 лет лишения свободы.

Дело Наиля Хуббатуллина было выделено отдельное производство, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем, ему понадобилось стационарное лечение. После завершения лечебного процесса судебное разбирательство в отношении Хуббатуллина продолжилось.

Ему вменяется в вину хранение оружия, членство в ОПГ и участие в ряде преступлений. В частности, он обвиняется в причастности к убийству двух лидеров ОПГ «29-й комплекс» Константина Гаврюшова и Рима Салимова. Однако, как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах,  собрать доказательства причастности Хуббатуллина к резонансным преступлениям в полном объеме так и не удалось.

Выступая на суде с последним словом, Наиль Хуббатуллин сказал: «В 90-годы я попал в труднейшую жизненную ситуацию. Был рядом с людьми, которые совершали преступления. Один из них был моим другом. Поэтому я решил, что имею отношение к группировке. Я никогда не был заказчиком, организатором преступлений. Всегда занимался благими делами, помогал людям, чем сейчас и продолжаю заниматься».

Ранее во время прений гособвинитель попросил назначить подсудимому наказание сроком на 19 лет колонии строгого режима. Адвокат просил по части эпизодов подопечного отправдать за отсутствием состава преступления, истечением срока давности и недоказанностью участия в совершении преступлений.

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