Заболеваемость ОРВИ в Татарстане опустилась ниже эпидпорога на 27 процентов

С 21 по 27 мая на территории республики было зарегистрировано 7 тысяч 752 случая заболевания.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). За неделю, с 21 по 27 мая, на территории Татарстана зарегистрировано 7 тыс. 752 случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась почти на 2 тыс. случаев.

Таким образом, уровень заболеваемости опустился ниже эпидемического порога на 27 процентов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.