В Сети появилось видео проезда беспилотного автобуса «КАМАЗ» по Казани

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Фото: соцсети
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Пассажирский беспилотник КАМАЗа начали тестировать в Казани. Видео проезда машины опубликовано в соцстеях.
Беспилотник представляет собой небольшой автобус с четырьмя колесами. Машина покрыта чехлом, скрывающим детали ее внешнего вида.
На видео автомобиль выезжает из-под тента, на небольшой скорости плавно проезжает поворот и останавливается.
При появлении на месте событий корреспондента ИА «Татар-информ» тент с беспилотником срочно закрыли.
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