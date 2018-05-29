В рамках рабочей поездки Министр внутренних дел РФ провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители МВД России по РТ.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани Владимир Колокольцев проверил готовность сводного отряда полиции к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало, что глава МВД РФ прибыл в столицу Татарстана с рабочей поездкой. Как выяснилось, поезда Колокольцева связана с посещением городов-организаторов матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В Казани руководитель ведомства и Президент РТ Рустам Минниханов осмотрели помещения пункта временной дислокации сводного отряда полиции, в которых разместили прикомандированных сотрудников.

Правоохранители живут в одноместных и двухместных комнатах с удобствами. Для них организованы условия для занятия спортом, а также кабинет психоэмоциональной разгрузки.

На стадионе «Казань Арена», где будут проходить шесть матчей ЧМ-2018, Владимир Колокольцев и Рустам Минниханов ознакомились с работой операционного центра.

Министр внутренних дел РФ также провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители МВД России по РТ.