ВСУ провели тренировку своей авиации в небе над Донбассом

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины подняли в небо свою авиацию, принимающую участие в операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook’е.
Была организована внезапная проверка готовности авиационных подразделений. Целью тренировки была отработка слаженности действий при поддержке авиацией общевойсковых частей.
«В ходе отработки действий различными формами и способами авиация с задачами справилась», – отмечается в сообщении.
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