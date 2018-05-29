ВСУ провели тренировку своей авиации в небе над Донбассом

Целью учений была отработка слаженности при поддержке общевойсковых частей.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины подняли в небо свою авиацию, принимающую участие в операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook’е.

Была организована внезапная проверка готовности авиационных подразделений. Целью тренировки была отработка слаженности действий при поддержке авиацией общевойсковых частей.

«В ходе отработки действий различными формами и способами авиация с задачами справилась», – отмечается в сообщении.