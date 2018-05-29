В Татарстане будут судить 10 участников казанской ОПГ, обвиняемых в похищениях и вымогательствах

Злоумышленники похитили двоих мужчин, избивали и требовали 50 тысяч рублей с каждого за свободу.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Татарстане перед судом предстанут 10 участников казанской группировки, обвиняемые в похищениях людей и вымогательствах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, с начала 2000 года в Советском районе Казани образовалась преступная группа «БСР» (Банды Советского района), объединившая участников шести молодежных группировок. В нее входили и фигуранты дела, один из которых – лидер группировки «Алтай». Он же и стал ее руководителем.

В августе 2013 года соучастники на базе отдыха «Светлая Поляна» в Боровом Матюшино похитили двоих участников группировки, решивших выйти из их состава. Одного из пленников держали в его авто «Киа» на территории гаражей по улице Зур Урам в Казани. Злоумышленники избивали его и требовали 50 тысяч рублей за свободу. Затем они отвезли его к дому на Ямашева в Казани, где похищенный вырвался и сбежал на своем авто.

Второго пленника заковали в наручники и держали в гараже в поселке Царицыно в Казани. Его также избивали и требовали 50 тысяч. Когда похитители удалились, ему удалось освободиться от наручников и скрыться.

В процессе расследования двое обвиняемых целиком признали свою вину. Остальные фигуранты свою причастность отрицают.

Прокуратура РТ утвердила заключение в отношении 10 участников банды по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений», «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений», «Вымогательство, под угрозой применения насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», а также «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Дело направлено в Лаишевский суд на рассмотрение.