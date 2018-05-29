Видеокамеры, распознающие лица, смонтируют в Казани и Альметьевске в течение двух месяцев

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы видеонаблюдения запустят в Казани и Альметьевске в течение двух ближайших месяцев. Об этом рассказал журналистам министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
«Недавно состоялся визит в Китай. Мы также хотели бы привлечь сюда экспертизу по производству жидкокристаллических панелей и вообще систем отображения, поскольку это будущее. Второе — это системы, связанные с видеонаблюдением. Идут переговоры, мы ожидаем также гостей из Китая», — отметил Шайхутдинов.
Сегодня прорабатывается вопрос запуска пилотного проекта информационной системы, которая позволит анализировать данные с видеопотоков, превращать их в метаданные и подвергать обработке, добавил министр.
«Основная задача — это, используя экспертизу наших китайских коллег, попробовать предложить решение в области безопасности, но локализовать его таким образом, чтобы продукт стал татарстанским», — подчеркнул Шайхутдинов.
Министр добавил, что пилотный проект планируется запустить в двух городах Татарстана в течение двух месяцев.
Ранее сообщалось, что пилотный проект будет реализован совместно с китайской компанией Hikvision.
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