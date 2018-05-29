Артист был «человеком с нежным сердцем и острым чувством прекрасного», отмечается в сообщении театра.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин. Смерть артиста наступила 28 мая, сообщается в Facebook'e театра «Современник».

Он был «человеком с нежным сердцем и острым чувством прекрасного», отмечается в сообщении театра.



В «Современнике» артист работал с 1967-го по 1973 год. Он играл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Народовольцы, «Большевики», «На дне», «Мастера», «Принцесса и дровосек» и других. Затем стал артистом театра Комедии в Ленинграде.

Помимо работы в театре Рашкин был известен как сценарист и режиссер. Он снимал киноленты о героях своего времени – писателях, композиторах, ведущих. Героями его сюжетов становились Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин и другие знаменитые личности. Последний его сюжет вышел на канале «Культура», он был посвящен театральному художнику Сергею Бархину.

Юрий Рашкин также снимался в кино. Он известен по картинам «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».

Накануне, 28 мая, скончался выдающийся эстонский оперный певец Мати Пальм.