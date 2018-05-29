Казанский оркестр La Primavera закрыл XXIX концертный сезон бенефисом Николая Лаптева

Бессменный альтист музыкального коллектива Рустема Абязова вскоре отметит 60-летний юбилей.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вечером 28 мая Казанский камерный оркестр La Primavera завершил XXIX концертный сезон. На сцене Большого концертного зала имени С. Сайдашева прошел бенефисный концерт народного артиста Татарстана, бессменного альтиста, а ныне – концертмейстера группы альтов оркестра Николая Лаптева, который готовится отпраздновать 60-летний юбилей.

В этот вечер казанские меломаны смогли насладиться музыкой Астора Пьяццоллы, Никколо Паганини, Михаила Пятигорского и Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении La Primavera, юбиляра и других приглашенных солистов. Практически весь концерт был отдан юбиляру – Николай Лаптев выступал сольно, в дуэте и трио. Разделить с оркестром праздник руководитель музыкального коллектива Рустем Абязов пригласил известного российского альтиста и композитора, преподавателя Школы имени Гнесиных Илью Гофмана.

«Программа создавалась с трудом, потому что произведений, которые хотелось бы сыграть, много. А нужно что-то необычное, что-то такое, что, возможно, и не звучало раньше. Совершенно случайно я наткнулся на сочинение Нино Рота, мы его играли – он известен как композитор, который пишет музыку для кино. Оказалось, что у него есть замечательные камерные произведения, и я загорелся идеей оркестровать сонату для нашего состава», – рассказал юбиляр.

«Второе большое сочинение – это сочинение, которое прислал композитор, пианист и джазовый исполнитель Миша Пятигорский [Элегия для альта и струнного оркестра]. В сопроводительном письме он написал, что хотел бы, чтобы это сочинение было исполнено нашим оркестром. К счастью, там есть партия солирующего альта, и, в общем-то, вопрос с исполнением второго большого сочинения был снят сам собой».

Первое отделение было открыто «Портретами друзей» Елены Шиповой и Альтовой сонатой Нино Рота в оркестровке самого Лаптева. Артист сорвал овацию, а затем поздравить его на сцену поднялась министр культуры РТ Ирада Аюпова. Указом Президента Татарстана Николай Лаптев был награжден медалью «За доблестный труд».

«В прологе во многом отражена судьба артиста: впервые знакомясь с инструментом, он оказывается один на один с бесконечным миром искусства, с бесконечным гением тех, кто жил до него. И в процессе творческой самореализации настоящий артист обрастает единомышленниками, друзьями. Приходит время, когда наступает зона ответственности: опыт и знания, которые были приобретены в процессе его творческого пути, настоящий артист передает своим ученикам.



Вы знаете, Николай Николаевич, наряду с тем, что реакция зала все продемонстрировала, у вас есть преданные ученики, которые по достоинству оценивают ваш талант. Вы сами бесконечно преданный человек. Тот факт, что в будущем году будет следующий юбилей, 30 лет вашего служения La Primavera, вы фактически с момента основания в этом коллективе. Эта преданность заслуживает бесконечного уважения», – отметила министр.

Финальным аккордом концертной программы стал вынос праздничного торта. Коллеги Николая Лаптева – оркестранты La Primavera а капелла спели имениннику «С днем рождения!». Свечи музыкант задувал под общие овации зала.