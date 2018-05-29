Врио главы ЯНАО стал самым молодым губернатором в России

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа вице-губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Занимавший с 2010 года пост ямальского губернатора Дмитрий Кобылкин ранее вошел в состав обновленного Правительства России, став министром природных ресурсов и экологии.
Артюхов будет возглавлять регион до вступления в должность лица, избранного губернатором округа. Сегодня рабочую встречу с ним провел Президент России.
Николаю Артюхову всего 30 лет. Он стал самым молодым из действующих руководителей субъектов Федерации. С 2014 года был помощником губернатора, в 2016-м стал вице-губернатором по экономическим вопросам.
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