ПАО «НЕФАЗ» перевыполнило бизнес-план за 2017 на 7 процентов

25 мая состоялось годовое Общее собрание акционеров в ПАО «НЕФАЗ», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). ПАО «НЕФАЗ» выполнило план на 2017 на 107, 6 процента. Объём отгруженной продукции, товаров и услуг составил более 12 млрд. руб., а чистая прибыль — 44 млн. 356 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

За подотчетный период объем инвестиций составил 93 млн. рублей.

За год с производства отгрузили 9 263 единиц самосвальных установок, 3 826 единиц грузовой прицепной техники, 720 единиц пассажирских автобусов, почти 600 единиц ёмкостно-наливной техники и 409 единиц вахтовых салонов. График реализованной заводом продукции в подотчетный период выглядит следующим образом: самосвальные установки — 28 процентов, грузовая прицепная техника — 26 процентов, пассажирские автобусы — 33 процента, емкостно-наливная техника — 5 процентов, вахтовые салоны — 2 процента, запасные части и прочая продукция — 6 процентов.

Мероприятие проходило 25 мая. По окончанию собрания был избран Совет директоров Общества. Председателем Совета был назначен первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор Юрий Герасимов.

В заключительном слове Юрий Герасимов выразил удовлетворённость итогами работы ПАО «НЕФАЗ» в подотчетном периоде и отметил, что коллектив завода внес большой вклад в повышение эффективности деятельности и производства.