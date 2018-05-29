Жительница Лениногорского района оштрафована за публикацию экстремистского ролика

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Жительница Лениногорского района привлечена к ответственности за публикацию экстремистского ролика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура установила, что 27-летняя девушка опубликовала на страничке в соцсети ролик, который был признан судом незаконным.
По итогам проверки против девушки возбудили административно дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».
После вмешательства надзорного ведомства контент был удален, а нарушительница оштрафована.
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