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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани разыскивают тяжело больного мужчину, сообщают пользователи социальных сетей.
74-летний Юрий Николаев пропал в восьмом микрорайоне столицы РТ в минувшее воскресенье. В районе десяти часов утра мужчина вышел на прогулку, но домой так и не вернулся.
Юрий был одет в красную куртку, темные штаны и белые кроссовки. Его движения замедлены из-за тяжелого заболевания.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просьба звонить по телефону: 8-919-625-25-35.
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