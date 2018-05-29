Казанец пропал в восьмом микрорайоне города в минувшее воскресенье.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани разыскивают тяжело больного мужчину, сообщают пользователи социальных сетей.

74-летний Юрий Николаев пропал в восьмом микрорайоне столицы РТ в минувшее воскресенье. В районе десяти часов утра мужчина вышел на прогулку, но домой так и не вернулся.

Юрий был одет в красную куртку, темные штаны и белые кроссовки. Его движения замедлены из-за тяжелого заболевания.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просьба звонить по телефону: 8-919-625-25-35.