Делегация крупнейшего оператора медицинских услуг Японии находится в Казани с рабочим визитом

Планируется рассмотреть возможность организации новых совместных больниц и развития новых направлений в медицине, основанного на опыте Tokushukai Medi

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани Инвестиционно-венчурный фонд РТ принимает официальную делегацию Tokushukai Medical Group во главе с президентом компании. В рамках двухдневного визита предусмотрена насыщенная деловая программа, включающая официальную двустороннюю встречу главы Tokushukai Medical Group с Президентом РТ.

Ранее, в октябре 2017 года, Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Японии, встретился в Токио с руководством компании Tokushukai по инициативе главы Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова. Представители Tokushukai презентовали татарстанской делегации проекты в рамках мирового сотрудничества по строительству крупнейших медицинских центров с привлечением финансовых средств японских банков. Председатель Tokushukai Medical Group Такао Сузуки сделал акцент на принципах работы компании, значительная часть прибыли которой направляется на развитие медицины и доступности медицинской помощи для всех слоев населения. В ходе встречи Президент РТ отметил высокий уровень организации здравоохранения в Японии и проявил крайнюю заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

В рамках рабочего визита делегации Токусюкай в Казани состоялась двусторонняя встреча в Кабинете Министров РТ с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Далее рабочая группа выехала на переговоры в Министерство здравоохранения республики с участием представителей вузов и клиник с дальнейшим осмотром ряда клинических больниц города. В ходе программы состоится визит в Инвестиционно-венчурный фонд РТ для ознакомления с имеющимися в регионе механизмами привлечения инвестиций. Затем рабочая группа посетит высшие учебные заведения Казани, занимающиеся подготовкой медицинского персонала.

На предстоящих совещаниях предполагается рассмотреть возможность организации в Казани новых совместных больниц и развития новых направлений в медицине, основанного на принципах работы Tokushukai по всему миру. Казань презентует систему организации здравоохранения в республике.

Прием официальной делегации проходит при организационной поддержке Инвестиционно- венчурного фонда Республики Татарстан.

Tokushukai Medical Group основана в 1973 году. Миссия компании заключается в построении общества без региональных различий, где пациенты могут получать оптимальную медицинскую помощь в любое время и в любом месте, кем бы они ни были. Tokushukai является крупнейшим частным оператором по организации предоставления медицинских услуг в Японии. Компания руководит 70 крупными клиническими больницами на ее территории.

В рамках международного сотрудничества компанией была оказана поддержка 22 странам по учреждению центров проведения диализа, было подписано свыше 40 меморандумов на оказание медицинской помощи. Организована работа по оперативному реагированию и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим от стихийных катаклизмов как внутри Японии, так и за ее пределами.