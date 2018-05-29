Главное
В Челнах на суде с заключительным словом выступил последний «боксер» известной группировки
Актуально
В Челнах на суде с заключительным словом выступил последний «боксер» известной группировки
В Казани Владимир Колокольцев проверил готовность сводного отряда полиции к ЧМ-2018
В Татарстане будут судить 10 участников казанской ОПГ, обвиняемых в похищениях и вымогательствах
Казанца задержали на Волге за отлов рыбы при помощи сетей
Жительница Лениногорского района оштрафована за публикацию экстремистского ролика
-->

Татар-информ

29 мая 2018, 15:18

Здоровье и среда

Делегация крупнейшего оператора медицинских услуг Японии находится в Казани с рабочим визитом

Рекомендуем

Фото: president.tatarstan.ru


Планируется рассмотреть возможность организации новых совместных больниц и развития новых направлений в медицине, основанного на опыте Tokushukai Medi

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани Инвестиционно-венчурный фонд РТ принимает официальную делегацию Tokushukai Medical Group во главе с президентом компании. В рамках двухдневного визита предусмотрена насыщенная деловая программа, включающая официальную двустороннюю встречу главы Tokushukai Medical Group с Президентом РТ.

Ранее, в октябре 2017 года, Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Японии, встретился в Токио с руководством компании Tokushukai по инициативе главы Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова. Представители Tokushukai презентовали татарстанской делегации проекты в рамках мирового сотрудничества по строительству крупнейших медицинских центров с привлечением финансовых средств японских банков. Председатель Tokushukai Medical Group Такао Сузуки сделал акцент на принципах работы компании, значительная часть прибыли которой направляется на развитие медицины и доступности медицинской помощи для всех слоев населения. В ходе встречи Президент РТ отметил высокий уровень организации здравоохранения в Японии и проявил крайнюю заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð¼ ÑÐ¿Ð¾Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¹ TMG

В рамках рабочего визита делегации Токусюкай в Казани состоялась двусторонняя встреча в Кабинете Министров РТ с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Далее рабочая группа выехала на переговоры в Министерство здравоохранения республики с участием представителей вузов и клиник с дальнейшим осмотром ряда клинических больниц города. В ходе программы состоится визит в Инвестиционно-венчурный фонд РТ для ознакомления с имеющимися в регионе механизмами привлечения инвестиций. Затем рабочая группа посетит высшие учебные заведения Казани, занимающиеся подготовкой медицинского персонала.

На предстоящих совещаниях предполагается рассмотреть возможность организации в Казани новых совместных больниц и развития новых направлений в медицине, основанного на принципах работы Tokushukai по всему миру. Казань презентует систему организации здравоохранения в республике.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð¼ ÑÐ¿Ð¾Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÐµÐ¹ TMG

Прием официальной делегации проходит при организационной поддержке Инвестиционно- венчурного фонда Республики Татарстан.

Tokushukai Medical Group основана в 1973 году. Миссия компании заключается в построении общества без региональных различий, где пациенты могут получать оптимальную медицинскую помощь в любое время и в любом месте, кем бы они ни были. Tokushukai является крупнейшим частным оператором по организации предоставления медицинских услуг в Японии. Компания руководит 70 крупными клиническими больницами на ее территории.

В рамках международного сотрудничества компанией была оказана поддержка 22 странам по учреждению центров проведения диализа, было подписано свыше 40 меморандумов на оказание медицинской помощи. Организована работа по оперативному реагированию и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим от стихийных катаклизмов как внутри Японии, так и за ее пределами.  

Следующая новость

Минэкологии РТ: Сотрудники должны быть готовы к работе со средой вокруг МСЗ к началу строительства
Новости дня
16:37
В Челнах на суде с заключительным словом выступил последний «боксер» известной группировки
16:22
ПАО «НЕФАЗ» перевыполнило бизнес-план за 2017 на 7 процентов
16:21
В Казани Владимир Колокольцев проверил готовность сводного отряда полиции к ЧМ-2018

В рамках рабочей поездки Министр внутренних дел РФ провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители МВД России по РТ.

16:14
14 проектов Татарстана по созданию комфортной городской среды победили на всероссийском конкурсе

В общей сложности по итогам конкурса республика получит 920 миллионов рублей грантов.

16:05
В Татарстане будут судить 10 участников казанской ОПГ, обвиняемых в похищениях и вымогательствах
15:59
Скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин
15:54
ВСУ провели тренировку своей авиации в небе над Донбассом
15:49
Казанца задержали на Волге за отлов рыбы при помощи сетей
15:48
Видеокамеры, распознающие лица, смонтируют в Казани и Альметьевске в течение двух месяцев

Проект реализуется совместно с китайской компанией Hikvision.

15:45
Жительница Лениногорского района оштрафована за публикацию экстремистского ролика
15:35
Врио главы ЯНАО стал самым молодым губернатором в России
15:35
В Казани разыскивают тяжело больного мужчину
15:24
Миллиардер Джордж Сорос предсказал мировой финансовый кризис
15:18
Делегация крупнейшего оператора медицинских услуг Японии находится в Казани с рабочим визитом
15:17
УМВД Казани прокомментировало конфликт модели и полицейских
15:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о готовности системы здравоохранения к проведению ЧМ-2018

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:14
Минниханов открыл новый технопарк в ОЭЗ «Иннополис Лаишево»

На базе технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» создано 700 рабочих мест.

15:13
Подберезкин подписал полноценный контракт с «Рубином»

Вторую часть сезона-2017/2018 полузащитник «Краснодара» провел в Казани на правах аренды.

15:05
Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил с рабочим визитом Казань
14:59
Прекращено уголовное преследование бывшего замминистра здравоохранения РТ

Советский суд Казани отказал в продлении домашнего ареста фигурантки дела Елены Шишмаревой.

14:58
Эксперты назвали причины провала «Звездных войн»
14:57
Грузия заявила о начале разрыва дипотношений с Сирией
14:47
«Яндекс» презентовал колонку с голосом «Алисы»
14:40
В Кремле прокомментировали получение Абрамовичем гражданства Израиля
14:30
На строительство технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» потратили 700 млн рублей

Владельцем технопарка является резидент особой экономической зоны ООО «ICL Техно».

События

29 мая«Не были уверены, что Сергей Безруков согласится приехать в Буинск, но нам повезло”

29 маяРеспубликанский ифтар-2018: тысячи верующих, 400 ланч-боксов и 1,1 т мяса

29 маяAssociated Press: Казань — пример культурного многообразия России

29 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяСПИК КАМАЗа на 46,5 млрд рублей и финансирование нового олефинового комплекса в Нижнекамске: Что получил Татарстан на ПМЭФ-2018

29 маяРафис Бурганов о будущем изучения татарского языка, повышении квалификации учителей, создании национального пединститута и совершенствовании ЕГЭ

29 маяГлава Республиканского фонда поддержки: «1 июля стартует новый этап выплат физическим лицам – кредиторам ТФБ и ИнтехБанка – с размером требований до 300 тыс. рублей»