УМВД Казани прокомментировало конфликт модели и полицейских

Виктория Буянцева записала видеоролик, в котором заявила, что на нее напали правоохранители.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Стали известны подробности конфликта между казанской моделью и полицейскими, их ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Виктория Буянцева записала видеоролик, который разместила в соцсетях. Девушка рассказала, что они с матерью прогуливались недалеко от дома, когда к ним подошли стражи порядка. По заявлению девушки, полицейские якобы хватали ее за руку и пытались отнять сумку.

Сразу после этого была назначена проверка инцидента. Позже девушка обратилась в следственные органы с заявлением.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Казани, в тот вечер, 23 мая, оперативники проверяли информацию о том, что в районе домов №60-66 по улице Четаева неизвестные собираются сделать закладку наркотиков – речь шла о бесконтактном способе распространения наркотических веществ.

Полицейские, одетые в гражданскую одежду, заметили в одном из дворов девушку, которая подозрительно себя вела. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, девушке 24 года, при ней было обнаружено 0, 34 грамма синтетического наркотика.

После этого те же самые полицейские вновь отправились на проверку информации в тот же район. В одном из дворов они заметили еще одну девушку, поведение которой напоминало поведение первой. По словам полицейских, они увидели, как девушка что-то подняла с земли.

У правоохранителей появились основания проверить – не причастна ли и она к распространению наркотиков, полицейские подошли к девушке. В этот момент, по словам оперативников, девушка начала кричать, к ней на помощь прибежала ее мать. Женщины пытались всячески препятствовать оперативникам, хватали их за руки и одежду.

Девушку доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых досмотрели ее вещи – ничего запрещенного не обнаружили. Известно, что после того, как выяснилось, что девушка не причастна к распространению наркотиков, полицейские принесли ей свои извинения и отпустили ее домой. После инцидента домой к Виктории с цветами и извинениями приезжал сам командир Казанского полка УМВД, однако девушка отказалась идти на контакт, а извинения показались ей неискренними.

Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео, на котором та самая девушка заявляет, что на нее напали полицейские, которые пытались отобрать у нее ее вещи.

Была назначена проверка, которая установит все обстоятельства инцидента, соответствие действительности информации, представленной на некоторых интернет-ресурсах, а также даст оценку законности и правомерности действий сотрудников полиции.