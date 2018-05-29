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Татар-информ

29 мая 2018, 15:14

Экономика и финансы

Минниханов открыл новый технопарк в ОЭЗ «Иннополис Лаишево»


На базе технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» создано 700 рабочих мест.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия Технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево».

«Очень приятно, что этот проект у нас движется. У нас есть две площадки — в Верхнеуслонском районе и здесь. И самое главное, якорный резидент, который сегодня вкладывает и за счёт частных инвестиций, хотя мы с инфраструктурой тоже помогаем, появляются новые рабочие и квалифицированная молодежь получает возможность найти себя», — отметил Минниханов.

На базе технопарка, владельцем которого является ООО «ICL Техно», создано 700 рабочих мест. Всего технопарк рассчитан на 1260 человек.

Президент РТ подчеркнул, что сегодня руководство обсудит дальнейшее развитие территории особой экономической зоны. Далее для главы республики провели экскурсию по помещениям технопарка.

Восьмиэтажный технопарк площадью 12,4 тысячи кв.м был введен в эксплуатацию в январе этого года. Владельцем технопарка является резидент Особой экономической зоны ООО «ICL Техно». Вомьмиэтажный технопарк рассчитан на размещение 1260 человек.

На восьми этажах расположились трансформируемые конференц-залы, зоны отдыха и офисные помещения в формате опен-спейс. 

Новые площади необходимы компании вследствие расширения масштабов деятельности компании, а также внедрением инновационных направлений, в том числе машинного обучения, промышленного интернета вещей.

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