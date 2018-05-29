Мужчине грозит до двух лет исправительных работ.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанца задержали на Волге за отлов рыбы при помощи сетей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани задержали на реке казанца, который на лодке при помощи сети ловил рыбу. Рыбу и снасти у мужчины изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных ресурсов». Теперь мужчине грозит до двух лет исправительных работ или арест на шесть месяцев.