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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанца задержали на Волге за отлов рыбы при помощи сетей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани задержали на реке казанца, который на лодке при помощи сети ловил рыбу. Рыбу и снасти у мужчины изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных ресурсов». Теперь мужчине грозит до двух лет исправительных работ или арест на шесть месяцев.
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