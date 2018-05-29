Подберезкин подписал полноценный контракт с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» на клубном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Вячеславом Подберезкиным, который играл в Казани во второй половине прошлого сезона на правах аренды. Тогда права на Подберезкина принадлежали «Краснодару».
Теперь же полузащитник подписал с казанским клубом контракт на три года. В сезоне-2017/2018 Подберезкин провел за «Рубин» семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
«Я очень рад, что клубам удалось договориться и я перехожу в "Рубин" – обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой», – заявил футболист.
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