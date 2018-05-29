Подберезкин подписал полноценный контракт с «Рубином»

Вторую часть сезона-2017/2018 полузащитник «Краснодара» провел в Казани на правах аренды.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» на клубном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Вячеславом Подберезкиным, который играл в Казани во второй половине прошлого сезона на правах аренды. Тогда права на Подберезкина принадлежали «Краснодару».

Теперь же полузащитник подписал с казанским клубом контракт на три года. В сезоне-2017/2018 Подберезкин провел за «Рубин» семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

«Я очень рад, что клубам удалось договориться и я перехожу в "Рубин" – обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой», – заявил футболист.

