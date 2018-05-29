Миллиардер Джордж Сорос предсказал мировой финансовый кризис

К кризису приведет рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков, уверен бизнесмен.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Европейскому Союзу в скором времени придется столкнуться с неизбежной угрозой в виде мирового финансового кризиса. Такой прогноз сделал миллиардер Джордж Сорос, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

К кризису приведет рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков, уверен он. По мнению Сороса, разрыв ядерной сделки с Ираном и разрушение «трансатлантического альянса ЕС и США» обязательно окажут негативное влияние на экономику Европы.

«Все, что может пойти не так, пошло не так», – отметил миллиардер, напомнив о кризисе с беженцами и о политике жесткой экономии, которые, по его мнению, привели к власти популистов.

По словам бизнесмена, Европе необходимо проработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки стоимостью около 30 млрд евро. Его реализация поспособствует уменьшению миграционного давления. Джордж Сорос также порекомендовал радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро.