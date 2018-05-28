Певицу Пелагею заподозрили в пластике груди

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Фото: соцсети
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Певицу и наставницу шоу «Голос» Пелагею заподозрили в пластической операции. Якобы грудь певицы выросла на несколько размеров.
Поводом пересудов послужила новая фотография певицы в соцсетях, где исполнительница запечатлена в зеленом платье с внушительным бюстом.
Наблюдательные поклонники удивились преображению Пелагеи и засыпали ее комплиментами. Другие, вспоминая о разладе певицы в семье и слухи о неверности ее мужа, отметили, что «грудью никакую любовь не вернешь». Некоторые написали, что Пелагея уже не конкурентка молодым девушкам, даже и после обновленной внешности. Однако настоящие поклонники певицы полагают, что подобные комментарии пишут завистники артистки.
В начале прошлого года Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали родителями дочери Таисии. Недавно певица признавалась, что чувствует вину перед дочерью из-за того, что работа отнимает у нее много времени. Также певица поделилась принципами воспитания малышки.
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