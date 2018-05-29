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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил с рабочим визитом Казань, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
Подробности его поездки в столицу Татарстана не афишировались. Известно, что Колокольцев уже завершил свой визит и покинул Казань.
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