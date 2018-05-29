Прекращено уголовное преследование бывшего замминистра здравоохранения РТ

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани сегодня отказал следователям в продлении домашнего ареста заведующей кафедрой управления человеческими ресурсами КФУ Елены Фахрутдиновой. Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя министра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой.
Такую информацию ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда. Кроме того, по данным собственного источника агентства в правоохранительных органах уголовное дело в отношении самой Елены Шишмаревой прекращено в связи с ее смертью.
Елену Шишмареву правоохранители подозревали в том, что она заставляла сотрудников подконтрольных минздраву учреждений проходит курсы, которые проводила Фахрутдинова. Седьмого февраля Шишмарева была найдена мертвой в собственном доме.
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