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Эльза Кузнецова

29 мая 2018, 14:58

Культура

Эксперты назвали причины провала «Звездных войн»

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Основная причина заключена в том, что поклонники попросту устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Десятая часть фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» потерпела провал в мировом и российском прокате. Эксперты назвали причины фиаско режиссеров киноленты, пишет «Лента.Ру».

Эксперты прогнозировали ленте доход до 150 млн долларов от прокатных сборов в США, однако их ожидания не оправдались. По мнению критиков, выходу фильма предшествовал скандал, который негативно повлиял на репутацию киноленты. По началу ею занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако позже их заменил Рон Ховард из-за разных точек видения кинематографистов и режиссеров на картину.

Основная же причина заключена в том, что поклонники попросту устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто. После премьеры «Звездные войны: Последние джедаи» прошло всего полгода.

Также неудачным оказался и выбор актера на главную роль. Кинематографисты считают, что Олден Эренрайк не справился с ролью Хана Соло. Кроме того, критики усмотрели причину провала и в сюжете, по их словам, история спин-оффа не имеет никакого значения для развития всей франшизы.

В России премьера фильма о молодом Хане Соло состоялась 24 мая. За выходные кинолента собрала 189,3 млн рублей, уступив место экшну «Дэдпул-2», который удерживает лидерство в российском прокате вторую неделю подряд.

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