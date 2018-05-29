«Яндекс» презентовал колонку с голосом «Алисы»

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» презентовала первую мультимедийную платформу под названием «Яндекс. Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса». Об этом сообщает РИА Новости.
Благодаря внешним характеристикам устройство напоминает колонку. С помощью голосового управления гаджет можно попросить поставить музыку, завести будильник, дать информацию о погоде или просто поговорить с ним, сообщил директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов.
Кроме того, устройство подключается напрямую к телевизору, чтобы работать с ним без пульта, только на голосовом управлении.
«Яндекс. Станция» начнет продаваться в магазинах летом текущего года. Ее стоимость составит около 10 тыс. рублей.
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