«Яндекс» презентовал колонку с голосом «Алисы»

Продажи устройства, работающего с помощью голосового управления, стартуют летом.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» презентовала первую мультимедийную платформу под названием «Яндекс. Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса». Об этом сообщает РИА Новости.

Благодаря внешним характеристикам устройство напоминает колонку. С помощью голосового управления гаджет можно попросить поставить музыку, завести будильник, дать информацию о погоде или просто поговорить с ним, сообщил директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов.

Кроме того, устройство подключается напрямую к телевизору, чтобы работать с ним без пульта, только на голосовом управлении.

«Яндекс. Станция» начнет продаваться в магазинах летом текущего года. Ее стоимость составит около 10 тыс. рублей.