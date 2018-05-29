На строительство технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» потратили 700 млн рублей

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На строительство технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» ООО «ICL» потратило 700 млн рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор группы компаний «ICL» Виктор Дьячков.
«Это здание стоит в целом примерно 700 млн рублей. Предоставляемые государством льготы стимулируют на создание новых помещений и рабочих мест», — отметил Дьячков.
По его словам, на территории экономической зоны необходимо расширять дороги, организовать инфраструктуру — провести газ и электроэнергию.
«Сегодня будет совещание, и я буду докладывать Президенту о том, что нужно развивать эту экономическую зону, потому что через четыре года только по направлению аутсорсинга мы должны создать ещё тысячу рабочих мест. Если сегодня работает 1200, то в 2021 году по нашему плану будет 2200 человек, поэтому понадобится ещё 10–15 тыс.кв.м.», — добавил директор компании.
Восьмиэтажный технопарк площадью 12,4 тысячи кв.м был введен в эксплуатацию в январе этого года. Владельцем технопарка является резидент Особой экономической зоны ООО «ICL Техно». Восьмиэтажный технопарк рассчитан на размещение 1260 человек.
Следующая новость
Владельцем технопарка является резидент особой экономической зоны ООО «ICL Техно».
Работы по строительству «африканской» части зооботсада, в которой будут обитать животные из жаркого континента, завершились на 80 процентов.
Пока работники ведомства изучают опыт других экологов и готовятся к поездкам на мусоросжигательные заводы в другие регионы страны.
Должники по 1027 исполнительным производствам объявлены в розыск.
Участниками этапа станут файтеры Албании, Дании, Нидерландов, России, Румынии, Узбекистана, Чехии и Швейцарии.
Сорок лучших представителей фестивального движения будут отмечены государственными наградами в размере от 20 до 80 тысяч рублей.
В совершении жестокого преступления подозревают 21-летнего жителя Ижевска.
В ближайшие сутки на территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий.
12 июня в большом праздничном шоу примут участие более 500 участников фестивального движения.
В Доме Правительства РТ прошла встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с представителями руководства компании Haier.
В ГУ МЧС России по РТ признали аншлаги «Купание запрещено» неэффективными.
Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» призвал беречь фестиваль.
Специальная инспекция ежедневно замеряет воду в реке Казанка и воздух по всей Казани.
Ближайшие сутки жителей республики ожидает гроза и шквалистый ветер.