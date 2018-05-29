На строительство технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» потратили 700 млн рублей

Владельцем технопарка является резидент особой экономической зоны ООО «ICL Техно».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На строительство технопарка в ОЭЗ «Иннополис Лаишево» ООО «ICL» потратило 700 млн рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор группы компаний «ICL» Виктор Дьячков.

«Это здание стоит в целом примерно 700 млн рублей. Предоставляемые государством льготы стимулируют на создание новых помещений и рабочих мест», — отметил Дьячков.

По его словам, на территории экономической зоны необходимо расширять дороги, организовать инфраструктуру — провести газ и электроэнергию.

«Сегодня будет совещание, и я буду докладывать Президенту о том, что нужно развивать эту экономическую зону, потому что через четыре года только по направлению аутсорсинга мы должны создать ещё тысячу рабочих мест. Если сегодня работает 1200, то в 2021 году по нашему плану будет 2200 человек, поэтому понадобится ещё 10–15 тыс.кв.м.», — добавил директор компании.

Восьмиэтажный технопарк площадью 12,4 тысячи кв.м был введен в эксплуатацию в январе этого года. Владельцем технопарка является резидент Особой экономической зоны ООО «ICL Техно». Восьмиэтажный технопарк рассчитан на размещение 1260 человек.