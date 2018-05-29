Женщина обманным путем получила субсидии на имя дочери для строительства жилья в рамках целевой программы.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе глава фермерского хозяйства присвоила более полумиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в 2015 году 54-летняя женщина запросила от имени своей дочери субсидии в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Она предоставила трудовой договор и трудовую книжку в которых значилось, что ее дочь с ноября 2009 года работает в КФХ оператором доильных установок.

Как выяснилось, в данный период ее дочь работала совсем в других местах, соответствующие записи были сделаны в ее подлинной трудовой книжке.

Таким образом глава КФХ незаконно получила более 592 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной по статье «Мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере». Женщину приговорили к 1 году и восьми месяца лишения свободы условно.