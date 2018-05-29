Появились новые фотографии «африканской» части казанского зооботсада

Работы по строительству «африканской» части зооботсада, в которой будут обитать животные из жаркого континента, завершились на 80 процентов.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Работы по строительству «африканской» части зооботсада, в которой будут обитать животные из жаркого континента, завершились на 80 процентов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава города Илсур Метшин посетил строительство новой «африканской» части зооботсада. К последней четверти 2018 года на берегу озера Средний Кабан появится современный зоопарк с африканскими животными. По словам директора зооботсада Фаниса Нурмухаметова, «Река Замбези» готова примерно на 80 процентов. Строительные работы, начавшиеся в 2016 году, на сегодняшний день завершены. Идут отделочные и ландшафтные работы, специалисты создают должные условия и системы жизнеобеспечения для «африканцев», для которых российский климат является неблагоприятным.

Озеленением нового участка зооботсада занимается ботанический отдел. По проекту на открытой территории «Реки Замбези» предусматривается посадка декоративных растений, липы, ивы. Одну часть зеленого ландшафта планируется высадить летом, другую — осенью.