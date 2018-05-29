Минэкологии РТ: Сотрудники должны быть готовы к работе со средой вокруг МСЗ к началу строительства

Пока работники ведомства изучают опыт других экологов и готовятся к поездкам на мусоросжигательные заводы в другие регионы страны.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Министерство экологии и природных ресурсов РТ обучает своих сотрудников работе с окружающей средой вокруг мусоросжигательного завода. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника инспекции Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ Андрей Бодяжин.

«Мусоросжигательный завод – это мировая практика. Другое дело, что необходимо выполнение всех экологических процессов. Если будет даже самое передовое оборудование, но его будут неправильно эксплуатировать, мы получим не то, чего хотим. Мы собираем всю информацию и по мусоросжигательным заводам, и по лабораториям, которые проводят анализ. А потом будем активно ездить и знакомиться с опытом других, чтобы правильно подготовить людей. Построят завод или не построят, а методики и подготовленные люди должны быть уже сейчас. Чтобы в любой момент мы могли начать работу», – объяснил специалист.

По словам Бодяжина, о том, в каком режиме будут работать эксперты специализированной инспекции, станет известно только после первых экспертиз окружающей МСЗ среды.

«Сначала, естественно, если его построят, будет проведено подробное обследование по всей местности, будет выявлено количество загрязняющих веществ. То есть сначала мы создадим для себя картину влияния предприятия на население и близлежащие окрестности, а уже потом, если это влияние будет, разработаем график контроля окружающей среды», – добавил замначальника ЦСИАК Минэкологии РТ.