Анонсирован файт-кард 2-го этапа 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA-2018»

Участниками этапа станут файтеры Албании, Дании, Нидерландов, России, Румынии, Узбекистана, Чехии и Швейцарии.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Анонсирован файт-кард на второй этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» сезона 2018 года. На ринг выйдут 12 бойцов из Албании, Дании, Нидерландов, России, Румынии, Узбекистана, Чехии и Швейцарии.

Этап пройдет 31 мая в казанском ледовом дворце спорта «Татнефть-арена». На сегодняшний день анонсированы бойцы на шесть поединков, по два в каждой весовой категории: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг.

Хотя на этом этапе в файт-карде есть дебютанты турнира, от этого он не становиться менее интересным. Наоборот, наличие в сетке «темных лошадок» только добавляет поединкам интриги.

В легких весах бронзовый призtр чемпионата Европы по муайтай Александр Скворцов из Нижнего Новгорода выяснит отношения с прошлогодним чемпионом Чехии по муайтай Тадеашом Ружечкой. А во втором бое этой весовой категории чемпион мира по кикбоксингу К-1 Ассуйк Юсеф из Дании сойдется на ринге с Муслимбеком Омоновым из Узбекистана.

В весовой категории до 80 кг зрители увидят поединок победителя «Боев TNA» прошлого сезона Шера Мамазулунова из Узбекистана и неоднократного чемпиона Швеции и Европы по кикбоксингу в разделе К-1 Даниэля Стефановского. Оба бойца уже участвовали в данном проекте. Шер «Аллигатор» настроен во второй раз поднять пояс чемпиона у себя над головой. А Стефановский, который в прошлом году участвовал в бою престижа, будет доказывать право биться за звание чемпиона в основном карде. Второй бой категории состоится между Матеем Козубовским из Чехии и Малдином Хамзаем из Албании.

В рамках тяжелого дивизиона на первый поединок также выйдут участники боев престижа в финале прошлого сезона – Фабио Кастелло Кваси из Нидерландов и россиянин Максим Сазонцев. И замыкает файт-карту вечера противостояние между представителем Румынии Кристианом Ристи с боевым псевдонимом Гладиатор и Игорем Дармешкиным из России.