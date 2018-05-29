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Татар-информ

29 мая 2018, 14:05

Происшествия

38-летний житель Казани получил шесть лет «строгоча» за избиение мужчины молотком

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Конфликт между двумя местными жителями произошел в августе прошлого года на свадьбе.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 38-летний житель Казани получил шесть лет «строгоча» за избиение мужчины молотком по голове и телу, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Конфликт между двумя жителями Казани возник в конце августа прошлого года на свадьбе. Пьяный 38-летний мужчина, чтобы отомстить, стал преследовать своего оппонента на машине.

Догнав обидчика на улице Завойского, «мститель» взял молоток и 15 раз ударил им по голове и телу пострадавшего.

Супруга потерпевшего попыталась разнять драку. Когда пострадавший от побоев потерял сознание, нападавший испугался и сбежал с места преступления.

Избитый мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Дебошира задержали. Свою вину он признал лишь частично, заявив, что убивать мужчину не собирался.

Подозреваемому предъявили обвинения по статье УК РФ «Покушение на убийство». Суд признал его виновным. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.

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