(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани найдено тело 28-летней женщины с 18 колото-резанными ранами, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Тело молодой девушки обнаружил вечером в понедельник, 28 мая, ее сожитель в съемной квартире на улице Толбухина. Прибывшие на место трагедии следователи насчитали на голове и теле погибшей 18 колото-резанных ранений.
По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве 21-летний житель Ижевска.
Как удалось выяснить следствию, преступление было совершено из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.
Следующая новость
Владельцем технопарка является резидент особой экономической зоны ООО «ICL Техно».
Работы по строительству «африканской» части зооботсада, в которой будут обитать животные из жаркого континента, завершились на 80 процентов.
Пока работники ведомства изучают опыт других экологов и готовятся к поездкам на мусоросжигательные заводы в другие регионы страны.
Должники по 1027 исполнительным производствам объявлены в розыск.
Участниками этапа станут файтеры Албании, Дании, Нидерландов, России, Румынии, Узбекистана, Чехии и Швейцарии.
Сорок лучших представителей фестивального движения будут отмечены государственными наградами в размере от 20 до 80 тысяч рублей.
В совершении жестокого преступления подозревают 21-летнего жителя Ижевска.
В ближайшие сутки на территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий.
12 июня в большом праздничном шоу примут участие более 500 участников фестивального движения.
В Доме Правительства РТ прошла встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с представителями руководства компании Haier.
В ГУ МЧС России по РТ признали аншлаги «Купание запрещено» неэффективными.
Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» призвал беречь фестиваль.
Специальная инспекция ежедневно замеряет воду в реке Казанка и воздух по всей Казани.
Ближайшие сутки жителей республики ожидает гроза и шквалистый ветер.