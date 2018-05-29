В совершении жестокого преступления подозревают 21-летнего жителя Ижевска.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани найдено тело 28-летней женщины с 18 колото-резанными ранами, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Тело молодой девушки обнаружил вечером в понедельник, 28 мая, ее сожитель в съемной квартире на улице Толбухина. Прибывшие на место трагедии следователи насчитали на голове и теле погибшей 18 колото-резанных ранений.

По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве 21-летний житель Ижевска.

Как удалось выяснить следствию, преступление было совершено из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.