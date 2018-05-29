Путин назначил мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Занимавший с 2005 года пост тюменского губернатора Владимир Якушев ранее вошел в состав обновленного Правительства России, став министром строительства и ЖКХ.
Моор будет возглавлять регион до вступления в должность лица, избранного губернатором области.
Александр Моор был главой администрации Тюмени с 2011 года.
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