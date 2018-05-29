Должники по 1027 исполнительным производствам объявлены в розыск.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Алиментщики Татарстана задолжали своим детям свыше 3 млрд рублей. За 4 месяца этого года приставы-исполнители взыскали 84 миллиона рублей долгов по не выплате денег на содержание ребёнка.

С конца апреля приставы республики выходят в рейды по квартирам неплательщиков. Только за май приставы посетили свыше четырех тысяч адресов и наложили арест на имущества должников на сумму свыше 1,5 млн рублей, из которых реально взыскали свыше одного миллиона рублей.

«Такие рейдовые мероприятия, когда массово все судебные приставы-исполнители по всей республики Татарстан выходят по местам жительства должников, проходят еженедельно. Эта категория исполнительных производств достаточно злободневная, социально значимая, поэтому было принято решение проводить еженедельно», – отметил во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врио заместителя главного судебного пристава РТ Анвар Закирова.

По 1027 исполнительным производствам должники находятся в розыске. Возбуждено 376 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты алиментов. С начала этого года уже произведено 711 арестов имущества должников на общую сумму 66 млн 755 тысяч рублей .

«К уголовной ответственности могут быть привлечены только те граждане, которые 2 или более месяцев совсем не выплачивают алименты. Конструкция привлечения к административной ответственности, а затем к уголовной, как раз направленна на то, чтобы должника предупредить и мотивировать начать выплачивать алименты. Если нет возможности выплачивать с зарплаты, ты должен выплачивать исходя из того неофициального дохода, который есть. И многие так и платят – по тысячи, по пять тысяч. Но рейдами и повышенным вниманием к этим исполнительным производствам мы побуждаем должников платить и эти деньги», – подчеркнул Анвар Закиров.

Должник может быть ограничен в праве на выезд за пределы России, зарплаты и имеющиеся в банках счета могут быть арестованы в счет погашения долга. Кроме того, должника может могут арестовать до 15 суток.