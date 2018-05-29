В ближайшие сутки на территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает, как вести себя во время непогоды, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В среду, 30 мая, на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут грозы с шквалистым ветром порывами до 20-25 м/с.

Главное управление МЧС России по РТ рекомендует жителям республики убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Стоит избегать больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними. Также не нужно пытаться спрятаться от сильного ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта. При сильном ветре не исключено падения с крыш кусков шифера или иных кровельных материалов.

МЧС предупреждает, что есть высокая вероятность аварий на линиях электропередачи, связанных с обрывом проводов. Это может быть смертельно опасно.

Автомобилистам советуют без крайней необходимости не выезжать за пределы населенного пункта и быть предельно внимательными на дороге, выбирая скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выезда на своих плавсредствах. На случай ухудшения погоды жизненно необходимо иметь при себе средства спасения, исправные средства связи и приборы навигации.