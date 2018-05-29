Лауреаты «Созвездия – Йолдызлык» впервые дадут концерт на Кремлевской набережной

12 июня в большом праздничном шоу примут участие более 500 участников фестивального движения.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На Кремлевской набережной 12 июня по случаю Дня России впервые состоится большой праздничный концерт, который дадут участники фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». Более 550 юных талантов со всей республики покажут лучшие номера фестиваля этого года.

Своими творческими номерами на концерте open-air казанцев порадуют театр танца «Дорога из города» и студия эстрадного танца «Изумрудный город», а также два хореографических коллектива из Набережных Челнов – «Лик» и «Татарстан». Выступления вокальных коллективов «Бахет» из Азнакаево и «Мирас» из Заинска, многих других ярких артистов станут настоящим подарком к празднику для всех желающих, пришедших в этот день в центр города. Ведущими гала-концерта выступят неизменный наставник участников «Созвездия – Йолдызлык» Дмитрий Платонов, Иван Шуваров, Марина Ясельская и Абдулахад Алижанов.

XVIII фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» прошел в этом году под лозунгом «Миллионный участник». Именно столько талантливых ребят из республики и соседних регионов приняло участие в фестивальном движении. Впереди у юных артистов – творческая смена в Крыму. 218 ребят отдохнут в одном из лучших лагерей Бахчисарайского района, а также дадут ряд концертов в лагере «Артек», Севастополе, Балаклаве и Бахчисарае.