На трассе М7 в Татарстане установили 12 км барьерного ограждения

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На трассе М7 «Волга» в Зеленодольском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана установили двустороннее барьерное ограждение протяженностью 11,8 км. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Всего в этом году на федеральных автодорогах в республике установят свыше 15 км удерживающих ограждений. В частности, еще 3 км ограждений планируется установить в Елабужском районе.
Кроме того, на признанных аварийно-опасными перекрестках появится три светофора. Регулируемыми станут разворот в Набережные Челны на 1053-м км автодороги М7, поворот на Билярск в поселке Алексеевское на 91-м км автодороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – Казахстан и поворот на село Дрожанное на 131-м км автодороги А-151 Цивильск – Ульяновск.
Продолжается обустройство федеральной автодороги М7 «Волга». В частности, в Пестречинском районе ведутся работы по установке четырех автобусных остановок, строительству переходно-скоростных полос и устройству электроосвещения. К концу лета таких автопавильонов будет восемь.
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