Песошин назвал знаковым событием закладку камня в основание завода стиральных машин

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Алексей Песошин встретился с представителями компании Haier в Доме Правительства и поприветствовал делегацию компании Haier от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Он отметил, что подписание в 2008 году соглашения о сотрудничестве между китайской провинцией Шаньдун и Республикой Татарстан стало хорошим началом для развития отношения с Haier. В качестве доказательства плодотворного сотрудничества он привел пример функционирующего в Набережных Челнах завода компании.
8 мая в Набережных Челнах состоялась закладка первого камня в основание завода стиральных машин. Премьер-министр республики заявил, что начало строительства нового завода компании является для Татарстана знаковым событием.
Организация Haier является мировым лидером на рынке бытовой техники, и сотрудничество Татарстана и компании Haier является значимым событием для республики, отметил Песошин.
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