Песошин назвал знаковым событием закладку камня в основание завода стиральных машин

В Доме Правительства РТ прошла встреча Премьер-министра РТ Алексея Песошина с представителями руководства компании Haier.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Алексей Песошин встретился с представителями компании Haier в Доме Правительства и поприветствовал делегацию компании Haier от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Он отметил, что подписание в 2008 году соглашения о сотрудничестве между китайской провинцией Шаньдун и Республикой Татарстан стало хорошим началом для развития отношения с Haier. В качестве доказательства плодотворного сотрудничества он привел пример функционирующего в Набережных Челнах завода компании.

8 мая в Набережных Челнах состоялась закладка первого камня в основание завода стиральных машин. Премьер-министр республики заявил, что начало строительства нового завода компании является для Татарстана знаковым событием.

Организация Haier является мировым лидером на рынке бытовой техники, и сотрудничество Татарстана и компании Haier является значимым событием для республики, отметил Песошин.