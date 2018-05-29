Охранник не узнал Бориса Гребенщикова на концерте «Аквариума»

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Фото: кадр из видео
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Сети появился короткий видеофрагмент, на котором запечатлен забавный инцидент, произошедший на концерте группы «Аквариум» в Санкт-Петербурге.
После выступления Борис Гребенщиков подошел к охраннику и, пожав ему руку, поблагодарил за безопасность на концерте. Полицейский невозмутимо спросил: «Что за группа была?» Музыкант также невозмутимо ответил: «Аквариум».
Запись собрала почти 100 тыс. просмотров.
«Чел просто делал свою работу... Кстати говоря, не все знают, что за группа "Аквариум", как ни странно – но это так и есть», «А он шутник», «Вот это угар», – прокомментировали поклонники инцидент.
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступили 26 мая на Невском проспекте у площади Островского. Спонтанный уличный концерт собрал несколько сот зрителей.
В начале марта этого года Борис Гребенщиков попал в больницу с воспалением легких, что привело к отмене некоторых концертов.
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