Охранник не узнал Бориса Гребенщикова на концерте «Аквариума»

После выступления музыкант подошел к охраннику и, пожав руку, поблагодарил за безопасность на концерте.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Сети появился короткий видеофрагмент, на котором запечатлен забавный инцидент, произошедший на концерте группы «Аквариум» в Санкт-Петербурге.



После выступления Борис Гребенщиков подошел к охраннику и, пожав ему руку, поблагодарил за безопасность на концерте. Полицейский невозмутимо спросил: «Что за группа была?» Музыкант также невозмутимо ответил: «Аквариум».

Запись собрала почти 100 тыс. просмотров.



«Чел просто делал свою работу... Кстати говоря, не все знают, что за группа "Аквариум", как ни странно – но это так и есть», «А он шутник», «Вот это угар», – прокомментировали поклонники инцидент.



Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступили 26 мая на Невском проспекте у площади Островского. Спонтанный уличный концерт собрал несколько сот зрителей.

В начале марта этого года Борис Гребенщиков попал в больницу с воспалением легких, что привело к отмене некоторых концертов.