В Казани стартовала конференция Федерации хоккея России

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани 29 мая стартовала Международная практическая конференция Федерации хоккея России «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина»: Философия и базовые принципы». Открытие конференции прошло в «Корстоне».
Гостями конференции стали главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев, генменеджер юношеских сборных Финляндии Киммо Ойкаринен и другие. В заключительный день мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и «Академией хоккея Ак Барс». На открытии конференции участников и гостей приветствовали Браташ, президент казанского «Ак Барса» Наиль Маганов и министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.
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