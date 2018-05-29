Победителям фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» вручат стипендии Президента Татарстана

Сорок лучших представителей фестивального движения будут отмечены государственными наградами в размере от 20 до 80 тысяч рублей.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Ежегодная церемония вручения государственных наград победителям фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» пройдет 1 июня в Кабинете Министров РТ.

Сорок талантливых ребят получат стипендии Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере от 20 до 80 тыс. рублей.

«Только в 2018 году в движении приняли участие более 64 тыс. детей. За все 18 лет – около миллиона. Важно, что с 2006 года вручается 40 специальных стипендий», – напомнил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.

И добавил: «Важно, что в этот день, 1 июня, премиями и званиями "Заслуженный работник культуры Республики Татарстан" будут отмечены и лучшие педагоги».