По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находятся три человека.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вертолет Ми-2 пропал в Забайкальском крае, сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, пропавший вертолет Ми-2 принадлежит ДОСААФ. Экипаж воздушного судна не вышел на связь в установленное время. На борту вертолета находились три человека.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, на его поиски вылетели вертолет МЧС Ми-8 и самолет Ан-26 Росавиации.