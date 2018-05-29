(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На Татарстан надвигается шторм, сообщили ИА «Татар-информ» в Гидрометцентре РТ.
Днем и вечером в среду, 30 июня, на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ближе к вечеру погода ухудшится. Ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Не исключены грозы.
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