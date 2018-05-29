Рустам Минниханов и гендиректор компании Armstrong обсудили дальнейшее развитие отношений

Встреча состоялась в Доме Правительства республики.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент республики Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Armstrong World Industries Вилфредом Миддлом. Встреча проходила в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе общения Президент республики рассказал, что Татарстан и организация Armstrong успешно сотрудничают. В 2013 году в Елабужском районе было заложено строительство нового производства, которое начало работать в 2015 году. На сегодняшний день производство отвечает всем современным требования, а продукция востребована на рынке, заявил глава республики. Благодаря компании в Татарстане появляются новые рабочие места, что благотворно влияет на экономику региона.

Генеральный директор Armstrong World Industries осветил планы по дальнейшему развитию и рассказал о текущей деятельности компании. После этого стороны перешли к обсуждению оперативных вопросов рабочего характера.

Компания Armstrong World Industries является мировым лидером в проектировании и производстве подвесных потолков. На рынке России они существуют уже в течение 20 лет.