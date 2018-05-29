Казанский «Зенит» подтвердил переход Эрвина Нгапета

Доигровщик подписал с клубом из столицы Татарстана двухлетнее соглашение.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком сборной Франции Эрвином Нгапетом. Соглашение рассчитано на два года, зарплата француза, по данным СМИ, составит около миллиона долларов в год.

Последние четыре сезона Нгапет провел в «Модене», вместе с которой выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Франции игрок дважды побеждал в Мировой Лиге (2015, 2017), однажды выигрывал чемпионат Европы (2015).

Ранее «Татар-информ» сообщал о переходе Нгапета в казанский «Зенит» на замену Вильфредо Леону. Позже главный тренер команды Владимир Алекно на встрече с журналистами по итогам сезона подтвердил эту информацию.



