Казанский «Зенит» подтвердил переход Эрвина Нгапета

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком сборной Франции Эрвином Нгапетом. Соглашение рассчитано на два года, зарплата француза, по данным СМИ, составит около миллиона долларов в год.
Последние четыре сезона Нгапет провел в «Модене», вместе с которой выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Франции игрок дважды побеждал в Мировой Лиге (2015, 2017), однажды выигрывал чемпионат Европы (2015).
Ранее «Татар-информ» сообщал о переходе Нгапета в казанский «Зенит» на замену Вильфредо Леону. Позже главный тренер команды Владимир Алекно на встрече с журналистами по итогам сезона подтвердил эту информацию.
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