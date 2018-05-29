Дмитрий Туманов: «Созвездие» – единственная система, способная отстоять завоевания Татарстана

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов уверен, что дети республики могут лишиться уникального «социального лифта».
«Нам надо очень беречь правительство Татарстана, нашу «Татнефть», чтобы сюда никто не пришел. Иначе “Созвездия” больше не будет. Все время задумываюсь о суверенитете республики после поездок по регионам России. Я очень горжусь тем, что “Созвездие”, может быть, – единственная система, способная отстоять все завоевания Татарстана. Потому что дети получают социальный лифт, заботу руководства республики. Те процессы, которые сейчас происходят в соседних областях, с назначением московских кадров, очень опасны. Это страшно», – рассказал Туманов на пресс-конференции в «Татар-информ».
«Мы говорим нашим детям, воспитанникам: “благодарите то счастье, что вы родились в этой республике, на нашей земле, и имеете таких замечательных людей, что стоят во главе республики”. То, что происходит там – это за гранью добра и зла», – уверен генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык».
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