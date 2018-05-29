10 победителей фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» пройдут прослушивание для поступления в ГИТИС

Отбирать будущих студентов из Татарстана в главный театральный вуз России приедет профессор Михаил Борисов.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Через месяц в Казань приедет профессор ГИТИСа Михаил Борисов, чтобы лично прослушать выпускников «Созвездия». По словам генерального продюсера фестивального движения Дмитрия Туманова, «за судьбу шести ребят можно быть спокойными».

«Татарстан – единственный регион России, который платит за своих студентов, учащихся в ГИТИСе. Родителям ребят из других областей приходится платить за поступление по 200-300, а то и 400 тысяч, если абитуриент, например, из Владивостока. Наши же сразу приезжают на финальный тур. В этом году на заочное отделение эстрадного искусства РАТИ-ГИТИС студентов набирает лично завкафедрой Михаил Борисов. На дневное – Ирина Шанина, знаменитая исполнительница главной женской роли в рок-опере «Юнона и Авось». Думаю, за судьбу шести ребят можно быть спокойными. Мы очень беспокоимся за нашу Зилию Вафину из Богатых Сабов, она поступает в Щукинское училище. Ребята со всей республики приедут сразу с документами 28-29 июня», – рассказал Дмитрий Туманов.

Он также отметил, что в жюри фестиваля принимают участие восемь профессоров ГИТИСа, что полностью исключает коррупционную составляющую.

В 2018 году фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» прошел в 18 раз. За эти годы главный театральный вуз страны окончили 22 победителя фестиваля. 26 талантливых ребят из Татарстана продолжают обучение.

