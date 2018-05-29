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Татар-информ

29 мая 2018, 11:59

ОбществоПроисшествия

Казанские школьники взяли «серебро» на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

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Фото: Госавтоинспекция РТ


Теперь юные инспекторы будут отстаивать честь России на 33-м Европейском образовательном конкурсе FIA в Будапеште.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казанские школьники взяли «серебро» на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо – 2018», сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Школьники 177-го лицея Ново-Савиновского района Казани заняли почетное второе место на прошедшем в Краснодарском крае Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018».

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Ребята со всех уголков России соревновались в знании ПДД, навыках оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и мастерстве вождения велосипедов.

Юные инспекторы показали в автогородке свои навыки поведения на дороге и продемонстрировали творческие способности.

Четверо учащихся 177-го лицея Артур Валеев, Даниил Береснев, Мелисса Акташ и Алия Гумарова под руководством майора полиции Иделии Шаговой по праву заняли вторую ступень пьедестала. Ребятам удалось занять призовые места и в личном зачете. Среди девочек второе место заняла Мелисса Акташ, а Алия Гумарова стала третьей. Среди мальчиков «бронзу» завоевал Артур Валеев.

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Встречать победителей в Международный аэропорт «Казань» приехали родные и близкие, а также заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев, начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Они вручили юным инспекторам памятные подарки.

Теперь казанским школьникам предстоит отстаивать честь России на 33-м Европейском образовательном конкурсе FIA по изучению и соблюдению ПДД, который пройдет в Будапеште.

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