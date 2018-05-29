В Набережных Челнах водитель грузовика сбил девочку на самокате

По предварительным данным, грузовик проехал на красный свет светофора и наехал на ребенка на регулируемом переходе.

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах водитель грузовой «ГАЗели» сбил 8-летнюю девочку, собщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне, 28 мая, на Автозаводском проспекте напротив дома № 7. 28-летний водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь в сторону проспекта Московский, проехал на красный сигнал светофора и сбил 8-летнюю девочку, которая на самокате ехала по регулируемому пешеходному переходу. В момент происшествия девочка была с братом.

После ДТП ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга, черепно-мозговой травмой, с ушибом колена скорая помощь доставила в БСМП.