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Татар-информ

29 мая 2018, 11:58

Официальная хроника

Президенту РТ Рустаму Минниханову презентовали японскую медицинскую корпорацию TMG

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Встреча состоялась в Доме Правительства республики.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Доме Правительства РТ состоялась встреча Рустама Минниханова с представителями японской компании TMG, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Представители TMG кратко рассказали о деятельности организации. Ключевым принципом для TMG является создание медицинских учреждений, которым пациенты могут доверить свои жизни. Организация является частным некоммерческим образование, на сегодняшний день TMG насчитывает 33 клиники, 70 больниц, почти 40 заведений по уходу за престарелыми людьми и др. Компания имеет своих представителей в других странах.

На встрече также присутствовали министр здравоохранения республики Марат Садыков, руководитель Инвестиционно-венчурного фонда республики Айнур Айдельдинов и помощник президента Радик Гиматдинов. 

Представители TMG находятся в столице Татарстана с рабочим визитом, в рамках которого встречи в Министерстве здравоохранения республики, посещение медицинских учреждений, включая госпиталь ветеранов войн, городская клиническая больница № 7 и др.

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