Этим летом в Татарстане будет запущен портал безопасного отдыха на воде

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Этим летом в Татарстане будет запущен портал «Безопасная рыбалка» и «Безопасный отдых на воде». На новом сайте будет собрана подробная информация о разрешенных местах для купания, а также сведения о популярных среди отдыхающих диких пляжах.
Каждый желающий сможет узнать, где можно отдыхать, а где не стоит. Информация о несанкционированных пляжах будет содержать в себе сведения о том, какую опасность таит это место. Также будут отмечаться места, где утонули купающиеся. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
«Самое главное, мы надеемся на обратную связь – чтобы отдыхающие сами отмечали опасные места. Также на портале будет собрана информация о правилах поведения на воде и возможных штрафах за их нарушения», – отметил Юрий Венедиктов.
В зимний период на портале «Безопасная рыбалка» будет указана информация о толщине льда на реках республики. Выходить на тонкий лед запрещено законом – за это полагается штраф.
«Также на портале будет размещена информация о правилах оказания первой помощи пострадавшему», – поделился Юрий Венедиктов.
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